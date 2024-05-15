Американська акторка Меріл Стріп отримала Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю за заслуги та внесок у кінематограф. Зірці вручили нагороду на церемонії відкриття заходу 14 травня.

Меріл Стріп отримала Золоту пальмову гілку

Нагороду Стріп вручила її колега, французька акторка Жюльєт Бінош. Отримуючи Золоту пальмову гілку під овації зали, зірка розплакалася й подякувала глядачам за те, що їм “не набридло її обличчя”.

Це друга нагорода Меріл Стріп, отримана на Каннському кінофестивалі. Вперше вона була удостоєна Золотої пальмової гілки 35 років тому за роль у судовій драмі Фреда Скепісі Крик у темряві.

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Зі сцени фестивалю Стріп пригадала, як востаннє була в Каннах у 1989 році. Акторка зазначила, що на той момент у неї було троє дітей, їй мало виповнитися 40 років і вона думала, що її кар’єра закінчена.

– Єдина причина, чому я тут сьогодні ввечері, — це дуже талановиті люди, з якими я працювала. Вам усім я так багато завдячую. Я дуже вдячна, що вам не набридло моє обличчя, – сказала Стріп.

Ще однією почесною Золотою пальмовою гілкою цього року буде удостоєний автор Зоряних війн та Індіани Джонса Джордж Лукас. Він отримає нагороду 25 травня під час церемонії закриття Каннського кінофестивалю.

Нагадаємо, що Меріл Стріп 74 роки. Вона знімається у кіно з 1977 року. Зірка була 21 раз номінована на премію Оскар і тричі ставала її лауреатом. Також вона є володаркою дев’яти нагород Золотий глобус та почесного Золотого ведмедя Берлінського кінофестивалю 2012 року.