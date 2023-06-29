Христина Решетнік відповіла хейтерам за концерт Бейонсе, на якому дружина телеведучого побувала. Блогерка нагадала, що вона не тільки відпочиває, а й працює, наближаючи Україну до перемоги.

– Дякую підписникам, які розділяють мить мого щастя. Для мене, як і для більшості українців, такі моменти – дуже велика рідкість. Ми живемо в Києві, де нам щодня падають на голову Шахеди і ракети, – почала свою думку Решетнік.

Дружина ведучого додала, що вона працює в Україні, тут її діти ходять до школи. Блогерка зізналася, що їй нема чого приховувати, бо вона завжди відкрита і не порушує законів. До того ж, на концерті Бейонсе були й інші українці.

– У цей складний час я працюю над тим, щоб морально зберігати стійкість і позитив, вірю в Бога, добро, любов, бо тільки так ми всі здобудемо перемогу над ворогом. Саме тому я показую своє життя і ділюся позитивом. Я поділилася емоціями від концерту, на якому я зустріла десятки відомих українців. Учора я була як у казці – зарядилася і помріяла, що Бейонсе приїде в Україну, щоб виступити на Олімпійському, – запевнила Крістіна.

Нагадаємо, що раніше Григорій Решетнік відповів хейтерам за фотографії з поїздки в Рим, де він зі своєю дружиною показує моменти спільного відпочинку. Шоумен зізнався, що йому нема чого приховувати, і його поїздка має робочий характер. Та й за кордон він виїхав законно – як багатодітний батько.