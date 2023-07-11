Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Мені було 13: Jerry Heil згадала, як сусід погрожував її зґвалтувати

11 Липня 2023, 09:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Jerry Heil
Джерело: Jerry Heil

Співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва) розповіла, як у дитинстві їй писав сусід із погрозами.

За словами виконавиці, тоді вона ходила до школи і їй було 13 років.

– Мені тоді писав сусід, що я тебе зґвалтую. Щоразу я проходила через його двір, коли йшла до школи. Це жесть, – поділилася артистка.

Цю історію Jerry Heil розповіла на тлі того, що вже тривалий час її переслідує фанат із Росії. Ще до повномасштабної війни він приїжджав до неї з Іркутська на фан-зустріч до Львова, а до цього писав непристойні речі. Тоді співачка викликала поліцію, однак їй нічим допомогти не змогли.

Співачка каже, що дії з його боку тривають донині. Він атакує її соцмережі, скручуючи і накручуючи підписників, тим самим псуючи статистику акаунтів.

Нещодавно Jerry Heil розповіла, що переслідувач дістався до її викладача. Він пише йому про те, щоб той видалив зі свого акаунта весь контент з артисткою.

Виконавиця не єдина, кого турбують надокучливі шанувальники, тому каже, що не хоче замовчувати цю тему, а навпаки – підіймати її серед суспільства.

Читайте також:
Злата ОгнєвічМоже, депутати стануть на захист? Переслідувач Огнєвіч знайшов її номер телефону

Джерело
Розмова
Теги
Jerry Heil
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь