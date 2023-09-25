Стало відомо, коли і де відбудеться прощання з мамою покійного музиканта Кузьми Скрябіна Ольгою Михайлівною Кузьменко.

В останню путь жінку проводжатимуть у Брюховичах Львівської області. У понеділок, 25 вересня, о 18:00 відбудеться панахида у греко-католицькій церкві за адресою вулиця Отця Іздрика, 5. Про це повідомили в Благодійному фонді імені Кузьми Скрябіна.

Похорон відбудеться у вівторок о 14:00 на Брюховецькому кладовищі. До слова, саме там похований і Кузьма Скрябін у їхньому родинному склепі.

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Нагадаємо, 23 вересня стало відомо, що мама Кузьми Скрябіна Ольга Кузьменко померла. Їй було 76 років.

Причина смерті невідома.