Стало відомо, коли і де відбудеться прощання з мамою покійного музиканта Кузьми Скрябіна Ольгою Михайлівною Кузьменко.
В останню путь жінку проводжатимуть у Брюховичах Львівської області. У понеділок, 25 вересня, о 18:00 відбудеться панахида у греко-католицькій церкві за адресою вулиця Отця Іздрика, 5. Про це повідомили в Благодійному фонді імені Кузьми Скрябіна.
Похорон відбудеться у вівторок о 14:00 на Брюховецькому кладовищі. До слова, саме там похований і Кузьма Скрябін у їхньому родинному склепі.
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Нагадаємо, 23 вересня стало відомо, що мама Кузьми Скрябіна Ольга Кузьменко померла. Їй було 76 років.
Причина смерті невідома.