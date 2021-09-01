Українська співачка Джамала висловилася щодо своїх зниклих кліпів із YouTube-каналу.

Співачка заявила, що на всі питання, пов’язані з цим випадком, у неї є лише одна відповідь.

– Наразі ключі від YouTube-каналу Jamala мені не належать, але я з командою працюю над їхнім відновленням, – написала артистка в Instagram.

Крім того, вона наголосила, що припинила співпрацю зі своїм екс-продюсером і директором Enjoy! Records Ігорем Тарнопольським.

– Я вже три місяці не співпрацюю з Ігорем Тарнопольським і повністю змінила менеджмент, – сказала Джамала.

Джамала, що трапилося з кліпами?

Джамала, куди поділися всі кліпи з вашого YouTube-каналу?

Несправедливо. Навіщо вам взагалі продюсер? – пишуть стурбовані шанувальники артистки.

Раніше ми писали, що з YouTube-каналу Джамала зникли всі відео за останні три роки.

У ЗМІ з’явилася інформація, що до цього може бути причетний Ігор Тарнопольський, проте в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV він спростував цю інформацію.

За словами музичного продюсера, в нього з Джамалою немає конфлікту.

Також він заявив, що Enjoy! Records працює над відновленням відео. І наголосив, що YouTube-канал виконавиці продовжує функціонувати, додавши, що половина контенту доступна до перегляду.

Фото: Джамала