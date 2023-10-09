Співак Бруно Марс зміг залишити Ізраїль після ракетного обстрілу. Фанати заспокоїлись після того, як просили співака в соцмережах дати знати, що з ним все гаразд.

Останній пост в Instagram виконавець опублікував 5 жовтня. За день до цього він виступив в Тель-Авіві, та мав дати концерт вдруге в суботу, 7 жовтня. Саме тоді угруповання ХАМАС завдало масових ракетних ударів по південних та центральних районах Ізраїлю.

Пізно ввечері в суботу в Instagram-сториз розважального шоу Добрий вечір з Гаєм Пайнсом з’явилося фото, на якому Марс та його команда чекали на виліт в аеропорту імені Бен-Гуріона, повідомляє The Times of Israel.

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Bruno Mars Cancels Tel Aviv Concert Due To Rocket Attack, Urgently Leaves Israel https://t.co/8lo2w1LKmd pic.twitter.com/Ndjxv4dpzq — KBIZoom (@kbizoom) October 9, 2023

– Бруно Марс скасував концерт та покинув Ізраїль сьогодні о другій годині дня разом із 60 членами екіпажу. Він вилетів до Афін, а звідти попрямує до Катару, щоб продовжити свій тур, – написали представники шоу.