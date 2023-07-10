Енріке Іглесіас і Анна Курнікова таємно одружилися

Співак Енріке Іглесіас і тенісистка Анна Курнікова таємно одружилися після 20 років стосунків.

Про це випадково розповів старший брат іспанського виконавця Хуліо Іглесіас-молодший в ефірі шоу Sonsoles Oneg. Так, він проговорився про те, що пара пов’язала себе узами шлюбу.

Самі Енріке та Анна нічого з цієї нагоди не повідомляли. Закохані тримають особисте життя в секреті, не поспішають про нього щось розповідати і майже не публікують спільні фото в соцмережах.

Іглесіас і Курнікова познайомилися в 2002 році на зйомках кліпу виконавця на пісню Escape. Потім вони почали зустрічатися, а в 2017 році в них народилися двійнята – Ніколас і Люсі.

У 2020 році в них народилася донька Марія.

До слова, Анна колись говорила, що не хоче виходити заміж, проте хоче дітей.