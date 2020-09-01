Відомий співак Ед Ширан поділився радісною новиною – у нього народилася дочка.

Дівчинку назвали Лайра Антарктика Сіборн (Моренароджена) Ширан (Lyra Antarctica Seaborn Sheeran)

Ширан попросив поважати їх особистий простір.

– І мама, і дитина почуваються чудово, і ми перебуваємо тут на сьомому небі від щастя. Ми сподіваємося, що у цей час ви поважаєте нашу конфіденційність. З любов’ю, побачимося, коли прийде час повертатися, – зазначив Ед Ширан.

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Дочку артисту подарувала його дружина Черрі Сіборн.

Ширан заручився зі своєю шкільною подругою, екс-хокеїсткою Черрі Сіборн 21 січня 2018 року. Через рік пара розписалася.

Alyosha втретє стала мамою

Українська співачка Alyosha народила третю дитину. В одній із соціальних мереж, вона розмістила спільне фото з чоловіком Тарасом Тополею, лідером гурту Антитіла, та новонародженою дитиною.

У відомої пари народилась дівчинка.