Американська співачка Мадонна показала рідкісне фото своїх прийомних доньок-двійнят. Зазвичай артистка воліє не розповідати про них, проте цього разу вирішила похвалитися успіхами.

11-річні Стелла й Естер на фото постали у випускних мантіях і з букетами троянд у руках. На знімку дівчатка усміхаються і мають щасливий вигляд.

– Дві королеви! Вітаю з випуском, – написала зіркова мама на фото.

Загалом у Мадонни шестеро дітей – двоє кровних і четверо усиновлених. Стеллу й Естер Мадонна удочерила, коли їм було по п’ять років. Дівчата – уродженки африканської держави Малаві. Їхня справжня мати померла після пологів.