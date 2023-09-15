Учасник романтичного реаліті Холостячка 2, блогер Роман Свечкоренко переніс операцію. Він показався лисим, пояснивши, що зважився на пересадку волосся.

Про це Свечкоренко розповів в Instagram, де також оприлюднив смішне відео, показавши себе в новому образі.

Багатьох шанувальників спантеличило таке рішення блогера, адже, дивлячись на його волосся, з ним усе було гаразд. Однак Роман пояснив, що в нього ніколи не було рівної лінії чола.

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– З віком вона стала збільшуватися. Дуже не хотілося під 40 років ходити з острівцем на голові, – сказав блогер.

Процедура доволі болюча, після анестезії також не дуже добре. Роман розповів, що лежить на підлозі, оскільки голову варто тримати в горизонтальному положенні.

До слова, Роман не єдина медійна особистість, яка зважилася на цю процедуру. Раніше пересадку волосся зробив шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.