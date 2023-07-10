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Думала, таким займаються тільки бабусі: Огнєвіч показала, що вирощує на підвіконні

10 Липня 2023, 13:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Злата Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч зайнялася садівництвом, проте не на городі, а просто у своїй квартирі, на підвіконні.

В Instagram виконавиця розповіла, що вже за кілька днів у неї будуть броколі та показала мікрогрін.

– Справді раніше думала, що таким займаються тільки бабусі – ці всі городи, розсади. Тепер цим займаюся я на своєму підвіконні. Будуть броколі, через два дні, – сказала Злата.

Злата Огневич микрогрин

До слова, якщо ви завзятий городник, читайте наш матеріал про те, що посадити в липні на городі. У другий місяць літа не тільки починають дозрівати посаджені культури, а й з’являється можливість посіяти зелень чи листя салату.

Також можна посадити кріп, шпинат, петрушку, цибулю-порей, руколу, броколі, м’яту, щавель тощо.

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Злата Огнєвіч
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