Дружина Віктора Павліка опинилася в лікарні з їхнім дворічним сином

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп’яхова показалася із сином у лікарні. Як вона розповіла, дворічний Михайло підхопив вірус.

В Instagram підписники Катерини поцікавилися, куди вона зникла. Репяхова розповіла, що в них із сином були важкі дні, й показала фото з лікарні.

– Міша захворів. У п’ятницю була температура, субота і неділя – були найважчими: висока температура, діарея, блювота, запалення очей. У понеділок нам було трохи легше, та ось тільки сьогодні немає температури, – розповіла дружина Павліка.

Вона додала, що вони здали кров із пальця, щоб дізнатися – це вірус чи бактерія. Виявилося, перше, а саме – аденовірус.

До слова, раніше Катерина вже ділилася подробицями здоров’я дворічного сина. Дружина Віктора Павліка розповіла, що в Михайла затримка мовлення. Наразі на них чекає шлях корекції та відвідування низки інших лікарів.