Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Другий шанс для кар’єри: Вілл Сміт повертається у кіно після скандалу на Оскарі

15 Лютого 2024, 17:09
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Вілл Сміт
Джерело: Getty Images

Вілл Сміт зіграє в першому великому кіно після скандалу на Оскарі. Йдеться про картину Цукрові бандити, де актор буде в ролі ветерана війни в Іраку.

Вілл Сміт повернувся у велике кіно

Цукрові бандити – це екшн-трилер, заснований на книжці Чака Гогана, який і став сценаристом проєкту. Вперше фільм був анонсований у 2013 році, а його розробкою займалася компанія Universal.

Сміт гратиме ветерана на ім’я Ніл Мейвен, який за допомогою союзу з іншими ветеранами оголосив війну контрабанді наркотиків у Бостоні. Очікується, що роботу покажуть уже 15 лютого.

Зараз дивляться

Так, це перша за два роки картина і роль актора, кар’єра якого сильно похитнулася.

Нагадаємо, що Вілл Сміт дав ляпаса коміку Крісу Року на Оскарі 2022. Артист невдало пожартував про дружину Вілла, і той за неї вирішив заступитися.

Утім, це призвело до проблем – кіноакадемія засудила Вілла, який потім і сам вибачився за скоєне. Акторові заборонили відвідувати захід у майбутньому, а кінокомпанії не поспішали з ним створювати фільми на тлі загальної критики. Тепер у нього з’явився другий шанс.

Читайте також:
Вілл Сміт і Джада Пінкетт-СмітВтомилися зберігати шлюб: Джада Пінкетт-Сміт зізналася, що розійшлася з Вілл Смітом 7 років тому

Джерело
Variety
Теги
Вілл Сміт
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь