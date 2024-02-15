Вілл Сміт зіграє в першому великому кіно після скандалу на Оскарі. Йдеться про картину Цукрові бандити, де актор буде в ролі ветерана війни в Іраку.

Вілл Сміт повернувся у велике кіно

Цукрові бандити – це екшн-трилер, заснований на книжці Чака Гогана, який і став сценаристом проєкту. Вперше фільм був анонсований у 2013 році, а його розробкою займалася компанія Universal.

Сміт гратиме ветерана на ім’я Ніл Мейвен, який за допомогою союзу з іншими ветеранами оголосив війну контрабанді наркотиків у Бостоні. Очікується, що роботу покажуть уже 15 лютого.

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Так, це перша за два роки картина і роль актора, кар’єра якого сильно похитнулася.

Нагадаємо, що Вілл Сміт дав ляпаса коміку Крісу Року на Оскарі 2022. Артист невдало пожартував про дружину Вілла, і той за неї вирішив заступитися.

Утім, це призвело до проблем – кіноакадемія засудила Вілла, який потім і сам вибачився за скоєне. Акторові заборонили відвідувати захід у майбутньому, а кінокомпанії не поспішали з ним створювати фільми на тлі загальної критики. Тепер у нього з’явився другий шанс.