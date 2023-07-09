Надю Дорофєєву та її коханого Михайла Кацуріна застали в ЦНАПі. Зірки сиділи за одним столиком і підписували папери – після здогадок фанатів Надя пояснила причину походу в центр надання послуг.

Так, Дорофєєва відреагувала на численні припущення прихильників і заявила, що вони з Мішею оформляли грошову виплату від держави.

– Не дають уже спокійно оформити субсидію, – коротко прокоментувала знімок співачка.

Нагадаємо, що знімок тільки підігрів чутки про весілля Дорофєєвої та Кацуріна. На початку літа один із блогерів заявив, що пара таємно організувала цю церемонію, а гостей було не більше 70. Запрошеним довелося заклеїти камери на смартфонах, щоб приховати від суспільства весілля. Примітно, що нещодавно мама Наді приїжджала до Києва – не виключено, що заради цієї важливої події.

Уже після цього Дорофєєва засвітила обручку, коли вітала Кацуріна з днем народження.