Російська акторка Марія Машкова вперше зустрілася зі своєю сестрою Мілою Зеленською, яка родом із Харкова.

Зустріч родичок відбулася у Молдові. Там сестри мають представити книгу про їхню прапрабабусю Меланію Зеленську.

Також Марія Машкова зіграє моновиставу за мотивами щоденника Міли. Світлини з сестрою акторка опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

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– Ближче до 40 років знайти молодшу смішну, розумну, добру і сміливу сестру – це дуже потужний досвід. Дякуємо нашій прапрабабусі з Кишинева. І дякую кожному, хто трапляється нам на шляху останній тиждень… Щоденно. Щомиті. Диво, – підписала кадри акторка.

У вересні стало відомо, що Марія Машкова знайшла свою сестру в Україні. Прапрабабусею сестер була Меланія Зеленська – дружина революціонера Євгена Зеленського з Харкова.

Зазначимо, що на початку повномасштабної війни Марія Машкова підтримала Україну та засудила дії країни-агресорки Росії.

Через свою позицію акторка розсварилася з батьком Володимиром Машковим, який підтримує війну та політику російського диктатора Володимира Путіна.

Фото: Міла Зеленська