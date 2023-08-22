Де можна зустріти Вельбоя, Трінчер і Таллера? Зірки “здали” улюблені місця в Києві

Антон Вельбой, Даша Кубік, Женя Лісничий, Аня Трінчер і Женя Таллер розповіли про місця в Києві, де вони люблять гуляти та відпочивати.

Де можна несподівано зустріти кумирів, вони зізналися за лаштунками шоу Хто зверху, яке стартує на Новому каналі вже 21 вересня.

Антон Вельбой

Співак любить літнього вечора прогулятися у напрямку від Арки до Труханова острова.

– Я люблю вечірній літній Київ. Сонечко сідає, і ти виходиш прогулятися… Зазвичай стартую від скляного мосту біля Арки Свободи українського народу, йду алеєю художників до Андріївського узвозу, по ньому спускаюся на Контрактову площу й прямую до води. Прогулянка закінчується на Трухановому острові.

Даша Кубік

Блогерка Даша Кубік обожнює гуляти центральною вулицею столиці – дівчину часто можна зустріти на Хрещатику.

– Усі мої друзі дуже дивуються, що я люблю Хрещатик. Там завжди багато людей, усі впізнають. Але я обожнюю там гуляти! До речі, не так часто, як може здаватися, мене відволікають і просять про фото. Думаю, люди розуміють, що я хочу просто спокійно пройтися, без зайвої уваги.

Женя Лісничий

Зірка серіалу Голова обожнює історичну частину Києва, тож у вільний час гуляє Подолом.

– Коли я тільки приїхав до столиці і ще не дуже добре орієнтувався, в мене були не прогулянки, а радше блукання. Зараз же чудово орієнтуюся в Києві. І щойно маю вільний час, йду на Поділ. Можу довго там гуляти й отримувати задоволення.

Аня Трінчер

Співачка любить центр Києва – серце столиці. Найчастіше її можна зустріти саме в центрі, неподалік ТЦ Gulliver. Також Трінчер любить Андріївський узвіз і Золоті ворота.

– Найчастіше мене можна побачити десь біля торговельного центру Gulliver чи кафе Milk bar. Просто обожнюю робочі зустрічі в центрі. До речі, я завжди відкрита до людей. Якщо хтось хоче сфотографуватися, ніколи не відмовляю. Моїми улюбленими місцями відпочинку в Києві є Андріївський узвіз і Золоті ворота. Люблю тамтешню атмосферу! А взагалі, весь Київ – це вже улюблене місце, сповнене неймовірною силою, працьовитістю та красою.

Женя Таллер

Найчастіше блогера можна зустріти в його ж закладах. Також Таллер любить гуляти від Басейної вулиці в напрямку Пейзажки.

– Мене дуже часто можна зустріти на парапеті Міністерства шаурми, власником якого я є. Це популярне місце, де ми з друзями проводимо вечори. І було кілька ситуацій, коли люди приходили поїсти, а бонусом отримували можливість поспілкуватися чи сфотографуватися. І це приємно обом сторонам! Гуляти я люблю за маршрутом: вулиця Басейна, Рейтарська, Богдана Хмельницького, Ярославів Вал і Пейзажна алея.