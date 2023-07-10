Кохана телеведучого Володимира Остапчука Катерина Полтавська поскаржилася на невдалу покупку сукні. Вона розкритикувала український бренд, за річ якого віддала немаленьку суму.

Кілька тижнів тому Катерина відсвяткувала день народження, їй виповнилося 23 роки. З цієї нагоди вона вирішила придбати сукню, вартість якої становить €590, однак іще раз вдягнути вбрання у Полтавської не вийде, адже по ньому пішли зачіпки.

Катерина написала про дефекти бренду, на що отримала відповідь: – Сукня виготовлена із сатину, це тендітний матеріал.

– Аргумент 10 із 10. Давайте тоді будемо робити сукні з марлі. На жаль, деякі українські бренди на тлі того, що українське зараз дуже популярне, трохи забувають, що ціни мають відповідати якості. Gucci ми переплачуємо за історію бренду, а нашим – за те, що вони роблять сукні з матеріалу, який не підходить для цього, – обурилася Катерина.

Також вона показала зачіпки, що з’явилися, і шви, що розлізлися. Менеджер бренду припустив, що їх залишила сама Катерина, на що дівчина сказала, що купувала сукню з однією зачіпкою, про що зауважила на примірці.

В Instagram бренду жодної інформації про конфлікт немає, ба більше, вони чистять коментарі користувачів мережі з цього приводу.