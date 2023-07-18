Акторка Наталка Денисенко розсекретила вартість відпочинку в Туреччині, куди вирушила зі своїм сином Андрієм, колегою та її дітьми.

В Instagram Наталка часто спілкується з підписниками, влаштовуючи рубрику запитання-відповідь. Цього разу зірка обрала тему відпочинок, а тому сказала, що шанувальники можуть запитувати з цього приводу все, що їх цікавить.

Так, хтось запитав про ціни. Денисенко не стала приховувати того, що вони дуже зросли.

– Минулого року переліт і готель (я і дитина) коштували 70 тис. грн. Цього року ціни дуже зросли, тож переліт і готель коштували 90 тис. грн. Це без дороги і готелів у Кишиневі, – сказала акторка.

Також вона зазначила, що для відпочинку обрала гарний готель, оскільки звикла саме до таких.

– Дуже гарний, стильний готель, п’ять зірок. Я звикла до хороших готелів. Цим більш ніж задоволена. Смачна їжа та напої, суперсервіс, ідеальний пляж для діток, – поділилася Денисенко.

Відповіла вона і на запитання щодо росіян – чи є вони там. Наталка не стала приховувати, що громадян країни-агресора достатньо.

– Дуже багато! Але в нашому готелі невеликий відсоток (готель один із дорогих). Коли вони чують українську мову, стають дуже тихими, – зазначила Наталка.

Додає, конфліктів між ними поки що не було.