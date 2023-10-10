Співачка Kola, яка перебувала в Ізраїлі під час нападу терористичного угруповання ХАМАС, прилетіла до Праги.

У сториз на особистій сторінці в Instagram вона записала відеозвернення, в якому подякувала всім шанувальникам за підтримку. Також Kola розповіла, що відбувається в Ізраїлі.

– В Ізраїлі я перебувала під захистом рідних людей, з якими почувалася в безпеці, але паніка і шок були дуже великими, адже це відрізняється від своєї країни – ти в чужій, неважливо, хто поруч, я не можу це пояснити. По-друге, коли на тебе летить 500 ракет, всі ці звуки, я не можу передати. Це не 10 і не 15 разів збили, а дуже багато разів. Між обстрілами невеликі паузи, і це викликає велику тривожність. Плюс те, що на територію Ізраїлю зайшли ці звірі. Що вони роблять з ізраїльтянами. Це наганяло жаху, – сказала артистка.

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Kola розповіла, що в кожному будинку в Ізраїлі є спеціальні кімнати, які здатні врятувати життя під час ракетних обстрілів, однак в артистки це не викликало довіри.

– У кожному будинку, квартирі Ізраїлю є кімната-бомбосховище – мамад. У своїй квартирі ти заходиш у цю кімнатку й маєш усвідомити, що в безпеці. Але ти чуєш усі звуки. Тому в мене не було відчуття, що я в безпеці. Навіть, якщо, не дай Боже, щось із будинком, ця конструкція має залишитися і стояти, – сказала Kola.

За словами співачки, в Ізраїлі, як і в Україні, люди прагнуть захищати країну зі зброєю в руках.

– Армія в Ізраїлі дуже підготовлена, всі завзято рвуться боротися, захищати, як було і в нас. Але тут більше техніки, звісно. Тільки силою ця країна стоїть, адже її оточують лише вороги. Наш шлях, українців, схожий. Ми маємо щодня ставати сильнішими, тільки так ми зможемо захистити себе, – зазначила вона.

Kola закликала українців донатити на армію, а також зізналася, що отримала не тільки сильний стрес, а й досвід.

– Я хочу одного — щоб у моїй неймовірній країні закінчилася ця клята війна, щоб ми вистояли і боролися. І я також бажаю миру всім країнам, де йде війна. Це жахливо. Не знаю, чому саме в цей час я живу, напевно, це якийсь досвід. Але стресонула я нормально, звісно, – підсумувала артистка.

Фото: Kola