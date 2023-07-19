Мультиартист Дмитро Монатик висловився про музичного продюсера Потапа і співачку Світлану Лободу. Також він розповів про хейт, із яким йому доводиться стикатися, і припустив, чому критика ллється на його колег.

Каже, якщо він повернувся на п’ятий місяць повномасштабної війни й активно показує те, чим займається – волонтерить, дає благодійні концерти, їздить прифронтовими територіями, щоб підтримати наших захисників, то Потап особливо нічого не показує.

– Я не бачив тут Потапа, я не знаю, чим він займається і що він робить, тому люди на це так реагують. Війна дуже по-різному діє на голову, на думки, на рішення, тож, можливо, у нього не вистачає ресурсу внутрішнього, енергії, бажання. Мені складно відповідати за Льошу, я думаю, він колись відповість сам, – зазначив Монатик.

Щодо Лободи каже, вона – одна з небагатьох артистів, які залишили все, і хочуть реабілітуватися. Вважає, що Світлана зробила справді сильний крок.

– Вона багато чого робить. Їй треба продовжувати працювати. Чи пробачать люди, не мені судити. Я точно знаю, що той приклад, який вона подала для людей з України, які залишилися в Росії і мовчать, роблячи вигляд, що нічого не відбувається, це був хороший приклад. Як треба зрозуміти, що ти українець і що таке Росія, її влада, власним прикладом узяти і показати, – наголосив Дмитро.

Сказав він і про те, що на нього також лилося та ллється безліч хейту. Під час початку повномасштабної війни Дмитро з сім’єю був за кордоном, зізнається, іноді з дружиною думають, що краще б вони тоді опинилися в Україні.

Каже, так склалися обставини, проте він повернувся в нашу країну і продовжує залишатися тут. Вважає, людей, які повернулися, потрібно підтримувати.

Додає, зараз уже на критику не реагує.