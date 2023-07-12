Український телеведучий Костянтин Грубич здивував мережу подробицями загибелі його дочки 2014 року. Тоді 17-річну Ольгу збили на авто на пішохідному переході пізно ввечері, і шоумен розкрив факти трагедії.

В Instagram Костянтин присвятив зворушливий пост своїй улюбленій доньці – саме 12 липня її життя обірвалося в лікарні. Ведучий розповів про той день, який змінив його життя, і також згадав перебіг розслідування і пошуку винних у смертельній ДТП. Як виявилося, через 9 років досі невідомий вбивця.

– Пишу, щоб сказати, що ми досі нічого не знаємо про вбивцю. У мене дедалі сильніше відчуття, що поліція приховала від нас правду від самого початку. Мене заспокоює віра в Бога, і що він напевно найкращий суддя, – заявив Костянтин.

Грубич розповів, що пише публікацію не заради лайків, а щоб дати пораду тим, хто втратив дитину. Ведучий упевнений, що час у цьому випадку не лікує, і не потрібно зациклюватися на горі від втрати.

ДТП трапляються і зі знаменитостями – п’яний Остап Ступка врізався на своєму позашляховику в припаркований автомобіль. У транспорті перебував чоловік, який отримав травми і був екстрено госпіталізований.