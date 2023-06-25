Український телеведучий і воїн ЗСУ Даніель Салем розлучається зі своєю дружиною через 17 років шлюбу. Артист зізнався, що про цей крок думав зі своєю дружиною ще до початку повномасштабного вторгнення, і тепер рішення остаточне.

Даніель подавав документи на розлучення ще до 24 лютого 2022 року, але війна поставила процес на паузу.

– Ми зараз проходимо процес розлучення. І якщо в самих стосунках мене було мало, то в сім’ї – ні. Обов’язки ставив вище за себе. Ми ставимося один до одного з великою повагою і бажаємо один одному щастя, – заявив Салем.

Шоумен натякнув, що всьому виною могли бути ревнощі – за 17 років шлюбу цю емоцію так і не вдалося приборкати.

За час служби в ЗСУ, Салем отримав контузію і поранення. Артист заявив, що йому потрібно лікуватися, і порадив зробити так само й іншим військовим, які не на службі. З переліком проблем він стикається і донині – це Нудота, мігрені, панічні атаки, тремор, аритмія.

Нагадаємо, що в травні стало відомо, що Сергій Жадан подав на розлучення. Він був у шлюбі близько 14 років, і за цей час у них народилася дочка.