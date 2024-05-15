Співак Wellboy розповів, за якої умови Україна могла виграти Євробачення 2024. Артист іронічно привітав країну з третім місцем, на що відреагували фанати.

Wellboy поміркував про Євробачення 2024 й оцінив свої шанси на перемогу

Так, в Instagram Антон опублікував знімок, де він сидить у глядацькій залі. Але найбільше уваги привертає саме підпис під фото. Артист привітав Україну з третім місцем на Євробаченні 2024, де виступали українки Alyona Alyona та Jerry Heil.

Однак у самого Wellboy самовпевненості не відняти – він пожартував, що завоював би нам перемогу, якби його відправили на конкурс замість дуету.

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– Хочу привітати Україну з 3 місцем на Євробаченні! Поїхав би я, забрали б перше, – коротко зазначив Антон.

Користувачі мережі відреагували на гучні слова артиста:

Поїхав би ти – забрали б перші три.

Самовпевненість вражає.

Усе ще попереду.

Спершу поїдь, а потім говори!

Стьобно то прикольно, але дуже самовпевнено. Якби ні – довелося б червоніти.

Нагадаємо, що нещодавно Wellboy поскаржився на своє фото на громадському туалеті в Києві. Артист пригрозив владі столиці судом за таку рекламу і нагадав, що до фото там були нецензурні слова.