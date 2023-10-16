Співачка Надя Дорофєєва зізналася, за що їй соромно перед батьками. Виконавиця жила з мамою та вітчимом, однак і з рідним татом у неї були дуже теплі стосунки.

Каже, все життя вони дуже дружили, але був випадок, за який Наді соромно – вона єдиний раз прогуляла школу.

– Я занадто гарною дівчинкою була. Я прогуляла, потім удома сиділа в маминій кімнаті й говорила телефоном, кажу: Привіт, Лідо. Що там у школі було? Ось так мене просто спалили, – сміючись розповіла Дорофєєва.

Тоді мама їй нічого не сказала, але поговорила з донькою вже наступного дня.

Зараз дивляться

– Наступного ранку, коли тато мене віз до школи, мама мене покликала. Зазвичай вона спала і ніколи мене не кликала о 7:30. Тут я заходжу, і вона каже – сідай, таким кам’яним тоном. Запитує: Ти в школі була? Я кажу: Ні. Вона: Це тебе зараз врятувало, – згадує Надя.

З цієї ситуації Дорофєєва зробила висновок, що ніколи не можна брехати.