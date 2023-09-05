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Брудні ігри: Корячка назвала українських захисників “м’ясом” і закликала до переговорів

5 Вересня 2023, 14:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Корячка Тетяна Коряк

Блогерка-мільйонник Тетяна Коряк, більш відома як Корячка, оскандалилася висловлюванням про українських захисників і повномасштабну війну. Сама вона зараз із чоловіком і донькою перебуває на Кіпрі, звідки, за її словами, бачить усю ситуацію з двох сторін.

Так, в Instagram Корячка показала, як скандалить з українськими жінками, чиї чоловіки на фронті. Зокрема, вона поцікавилася в однієї такої – чи добровільно її чоловік пішов воювати, чи його забрали. В обох випадках каже – хейту не розуміє, і всі не зобов’язані жити так, як зараз живе більшість громадян нашої країни.

Корячка оскандалилась

Зараз дивляться

– Якщо в мене складний період у житті, всі мають страждати? Не побоюся цього сказати, що якби я була чоловіком, то теж не брала б до рук зброю. Я не збираюся вбивати іншу людину за жодного приводу. Це брудні ігри, в які нас кидають політики. Якби всі так мислили, як я, не було б війни, – заявила блогерка.

Вона додала, що кількість воїнів нічого не вирішить, а захисників без досвіду назвала “м’ясом”. Каже, їй шкода українців, які зникають, а також задається питанням – чому не можна все вирішити переговорами.

– Кількість воїнів нічого не вирішить. Кого вони зараз набирають? Чоловіків без досвіду? М’ясо? Щоб що? Зараз х**рять артилерією, танками, літаками. У воїнів немає шансів. Тупо геноцид народу. Як ви, с*ка, цього не бачите? – продовжила Корячка.

Корячка оскандалилась

Уже за деякий час Тетяна знову вийшла на зв’язок, зазначивши, що всі війни закінчуються переговорами, адже ми не можемо воювати до останнього українця.

Корячка оскандалилась

Варто зазначити, що в коментарях під фото Корячки після таких висловлювань з’явилося безліч хейту.

  • Як можна бути настільки дурною?
  • Сором.
  • Сподіваюся, що ви не повернетеся в Україну, а так і залишитеся за бугром.
  • Прибери прапор України з профілю! Не ганьби!
  • Позбавити громадянства, і вали в РФ.
  • Що ти заспіваєш, коли росіяни прийдуть і зґвалтують тебе і твою дитину? Залишишся такою ж пацифісткою?
  • Якби всі в нашій країні думали так, як ти, то її б просто не було.
  • Думаєш, наші військові хочуть вбивати, а не ростити дітей і просто жити? Будь вдячна кожному нашому бійцю, твоє життя триває тільки за рахунок того, що вони не злякалися і пішли захищати країну.
  • Слухай, блогер, не ми цю війну почали, але завершити її потрібно на умовах України, якщо ми хочемо жити у світі демократії та справедливості, а не у світі диктатури, тиранії та відсутності свободи слова.
  • Яке ж ти сміття.
  • Найкраще, що можна зробити – відписатися і заблокувати. Позбавити заробітку, – пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, сама Корячка родом із Бахмута. До повномасштабної війни блогерка з сім’єю проживала в Харкові.

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Фото: Тетяна Коряк

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Війна в Україні Тетяна Коряк (Корячка)
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