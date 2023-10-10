Співачка Брітні Спірс не припиняє творити відвертий контент, що жваво обговорюють у мережі. У своєму Instagram вона виклала відео нового танцю під пісню Бейонсе Daddy lessons.
Для створення образу Брітні обрала дуже відвертий бузковий купальник зі стрингами, а на ноги взула чорні ботфорти з вилогами. Можливості коментувати відео на сторінці зірки в підписників немає. Проте вони жваво обговорюють її новий танець на сторінках різних пабліків, які поширили запис від співачки.
- Чому ніхто не каже нічого про ялинку?
- Сумно, що вона публікує лише ті відео, де намагається бути сексуальною. Схоже, за інше вона себе не цінує.
- Допоможіть цій жінці. Дайте їй пару штанів і нового вчителя танців. Це вже так застаріло. Очевидно, що вона нездорова. Особливо, якщо вона продовжує знімати ці безгулзді відео знову і знову. Хтось зробіть щось із цим!
- Щоразу, як випадково натрапляю на це, відчуваю, що наді мною чинять наругу. Дуже огидно.
Однак багато хто намагається проаналізувати стан співачки, співчуває їй та просить інших бути толерантними.
– Її контролювали і фактично ізолювали від решти світу. Не думаю, що вона тепер колись звернеться за допомогою, враховуючи, що саме професіонали допомагали тримати її в заручниках. У неї емоційна зрілість старшокласниці, тому мене не дивує те, що вона робить, – написав один з коментаторів.
Довгий час життя Брітні Спірс контролював її батько Джеймс Спірс. Вирватися з-під його тотального опікунства у неї вийшло лише два роки тому.