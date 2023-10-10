Співачка Брітні Спірс не припиняє творити відвертий контент, що жваво обговорюють у мережі. У своєму Instagram вона виклала відео нового танцю під пісню Бейонсе Daddy lessons.

Для створення образу Брітні обрала дуже відвертий бузковий купальник зі стрингами, а на ноги взула чорні ботфорти з вилогами. Можливості коментувати відео на сторінці зірки в підписників немає. Проте вони жваво обговорюють її новий танець на сторінках різних пабліків, які поширили запис від співачки.

Чому ніхто не каже нічого про ялинку?

Сумно, що вона публікує лише ті відео, де намагається бути сексуальною. Схоже, за інше вона себе не цінує.

Допоможіть цій жінці. Дайте їй пару штанів і нового вчителя танців. Це вже так застаріло. Очевидно, що вона нездорова. Особливо, якщо вона продовжує знімати ці безгулзді відео знову і знову. Хтось зробіть щось із цим!

Щоразу, як випадково натрапляю на це, відчуваю, що наді мною чинять наругу. Дуже огидно.

Однак багато хто намагається проаналізувати стан співачки, співчуває їй та просить інших бути толерантними.

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