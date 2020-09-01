Німецька супермодель і телеведуча Хайді Клум опублікувала в Instagram досить відвертий знімок.

Модель на фото позує повністю оголеною, прикрившись лише прозорою фіранкою. Знімок був зроблений на балконі. Позаду неї видніються пальми і море.

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Хайді зазначила, що її сфотографував 31-річний чоловік, музикант Том Кауліц.

Цікаво, що 47-річна модель вимкнула коментарі під цим постом.

Лобода знялася топлес

Українська співачка Світлана Лобода виклала у мережу гаряче фото з відпочинку.

Місце свого відпочинку артистка не розсекретила, однак на фото видно, що там обмаль людей, тим паче співачка засмагає топлес.