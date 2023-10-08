8 жовтня в українському шоу-бізнесі сталася трагедія – померла Ніна Матвієнко. Для багатьох артистів вона була прикладом – для когось у творчому сенсі, для когось – у життєвому, бо до неї зверталися за порадами і прислухалися.

Знаменитості сумують, адже смерть артистки стала несподіванкою для всіх українців. Як зірки шоу-бізнесу згадують Ніну Матвієнко – читайте далі.

Продюсер Сергій Перман поділився фото, на якому постав із Ніною Матвієнко та Олею Поляковою. Знімок було зроблено три роки тому.

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– Чудова жінка, легендарна співачка, берегиня української пісні. Мені пощастило, я мав честь багато спілкуватися з Ніною Митрофанівною, я дуже сумуватиму за нею, і теплі спогади завжди житимуть у моєму серці, – написав Перман.

Співачка Світлана Тарабарова розповіла, що Ніна Митрофанівна завжди знала, що сказати і як підтримати, а тому артистка слухала її як маленька дитина.

– Ніна Митрофанівна, завжди була тобі рада, ніби найкращому другу, завжди знаходила тепле слово і пораду, які я слухала, як маленька дитина, з розкритим серцем. Саме Ніна Митрофанівна навчила мене розмовляти з водою і просити воду забрати погане, наділити світлом. Ви моє світло, наше світло назавжди! Дуже боляче. Бережіть нас із неба, – сказала Світлана.

Виконавиця Христина Соловій зазначила, що пісні Ніни Матвієнко назавжди залишаться з нами. Також вона висловила співчуття родині артистки.

Свій жаль висловив і співак Wellboy, опублікувавши спільне фото з артисткою.

Музичний продюсер Потап сказав, що є щасливою людиною, оскільки йому вдалося знати таку співачку особисто.

– Ніна Митрофанівна, плачу, як плакав, коли ви співали. Сонце і голос нації, який я щасливий, що знав вас, що чув ваш спів у житті, на сцені і за столом. Ваші нескінченні історії про Настине дитинство. Люблю вас усім серцем, дякую вам за ваш талант. Нехай Господь вас обійме, – написав Потап.

Ведучий Сергій Лиховида також не залишився осторонь і висловив свої співчуття.

Співачка Jerry Heil каже, що відмовляється вірити в цю жахливу новину.

– З життя пішла найяскравіша зірка всіх часів. Світла душа і талант, якого ще не знала Україна. Людина, яка всіх без винятку зачарувала своїм дзвінким і тендітним тембром. Світла пам’ять, дорога Ніно Матвієнко, – написала виконавиця.

Співачка Злата Огнєвіч зазначила, що Ніна Митрофанівна була легендою.

Ведуча Маша Єфросиніна також оприлюднила фото артистки.

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук показав знімки Ніни Митрофанівни в молодості та в наш час.

– Вічна пам’ять вам, квітка-душа наша, Ніна Матвієнко, – написав він.

Співак Павло Зібров назвав артистку душею української пісні, зазначивши, що вона полетіла у вічність.

Про те, що Ніна Матвієнко померла, вранці 8 жовтня повідомила її дочка. Артистці було 75 років, що стало причиною смерті – невідомо.