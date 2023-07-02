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Бейонсе, Flo Rida, Род Стюарт – скільки коштує виступ зірок на приватних вечірках

2 Липня 2023, 18:04
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Бейонсе і Flo Rida
Джерело: Depositphotos

Скільки коштує замовити приватний виступ американської співачки Бейонсе або репера Flo Rida, розповів журналіст Еван Оснос.

За його словами, Flo Rida готовий виступити на закритому заході у США за $300 тис. Якщо реперу необхідно виїхати для приватної вечірки за кордон, тоді сума подвоюється в кілька разів і може досягати $1 млн.

Бейонсе ж є однією з найбільш високооплачуваних виконавиць. Нещодавно вона виступала на відкритті готелю в Дубаї, за що отримала гонорар у $24 млн. А тому поява зірки на вашій вечірці обійдеться в кругленьку копієчку.

Еван каже, на корпоратив можна запросити британського співака Рода Стюарта. Його ціна може становити $1 млн 250 тис.

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Джерело
CNN
Теги
Бейонсе
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