Вагітна модель Джіджі Хадід опублікувала знімки зі своєї нової фотосесії, на яких вона позує у прозорих сукнях.

Фотографії з’явилися в Instagram моделі.

– Зростаючий ангел, – підписала фотосет Хадід.

Лише за першу годину після публікації пости зібрали мільйони лайків.

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Про те, що Джіджі в положенні стало відомо у травні 2020 року. Модель чекає дитину від свого обранця Зейна Маліка. Поприна публічність, пара була скупа в коментарях про вагітність Джіджі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram growin an angel 🙂 Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 26 Авг 2020 в 6:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 7.26.20 Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 26 Авг 2020 в 6:07 PDT

Вагітність Хадід

Вперше про те, що американська модель Джіджі Хадід очікує первістка, стало відомо у квітні 2020 року. Батько майбутньої дитини – 27-річний британський співак, екс-учасник гурту One Direction Зейн Малік.

Хадід і Малік у стосунках з 2015 року, проте в березні 2018 року вони оголосили про свій розрив. У січні 2020-го року пара знову зійшлася.