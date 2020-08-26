Вагітна модель Джіджі Хадід опублікувала знімки зі своєї нової фотосесії, на яких вона позує у прозорих сукнях.
Фотографії з’явилися в Instagram моделі.
– Зростаючий ангел, – підписала фотосет Хадід.
Лише за першу годину після публікації пости зібрали мільйони лайків.
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Про те, що Джіджі в положенні стало відомо у травні 2020 року. Модель чекає дитину від свого обранця Зейна Маліка. Поприна публічність, пара була скупа в коментарях про вагітність Джіджі.
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Вагітність Хадід
Вперше про те, що американська модель Джіджі Хадід очікує первістка, стало відомо у квітні 2020 року. Батько майбутньої дитини – 27-річний британський співак, екс-учасник гурту One Direction Зейн Малік.
Хадід і Малік у стосунках з 2015 року, проте в березні 2018 року вони оголосили про свій розрив. У січні 2020-го року пара знову зійшлася.