Актор Костянтин Войтенко відреагував на звинувачення колишньої дружини про домашнє насильство. Днями Валентина Мариніна заявила, що артист застосовував психологічне та фізичне насильство проти неї, через що доводилося викликати поліцію.

Так, Костянтин свою думку опублікував в Instagram – він почав з того, що його завалили дзвінками та коментарями, і звинуватили без доказів. Артист зізнався – відповідати на брехню за останні три роки він не збирався, але тепер його публічно намагаються знищити.

– Я всіляко засуджую будь-який прояв насильства і ніколи не чинив так щодо будь-кого. Не маю наміру підтримувати цю тему в публічному просторі заради своєї дитини, – заявив Костянтин.

Актор додав, що такі звинувачення мають вирішувати в суді, і його адвокат уже в курсі заяв з боку колишньої дружини. Він заявив, що не дозволить хайпити на цій темі іншим, тому обговорення на цьому закінчуються.

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Нагадаємо, що на тлі звинувачення Войтенка в насильстві заступилася дівчина актора. Наталія Камінська заявила, що доказів історії немає. Загалом, нова кохана актора додала, що такі гучні слова – показник заздрощів.