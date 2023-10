Співачка Адель отримала подарунок від фанатів Бейонсе просто на сцені. Це сталося під час концерту в Лас-Вегасі, де вона зібрала багатотисячний натовп шанувальників.

Так, під час виступу вирішила поспілкуватися з гостями її концерту, і в цей момент їй передали футболку Бейонсе з написом Beyoncé Renaissance tour. Ролик зі зворушливим моментом виклали у Twitter.

not adele getting a beyoncé t-shirt from a fan, ICONIC???????? pic.twitter.com/rjQ3dUYZoP

— ???????????????????????????? (@beyoncegarden) October 21, 2023