Українська блогерка Даша Квіткова продає спільний із Микитою Добриніним будинок за $320 тис. Пара розлучилася 2023 року, тому нерухомість вирішили виставити на продаж.

Оголошення про продаж будинку виклали на майданчику OLX 11 вересня. Ціна за будинок площею 150 квадратних метрів – 12 млн грн. Те, що це будинок Квіткової, сумнівів немає – вона часто викладала моменти свого життя, тому зіставити з фото з оголошення не складає труднощів.

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Відомо, що будинок розташований у с. Гатне, що всього за 5 хвилин від м. Теремки. Він має формат дуплекса, і розташований у котеджному містечку на 4 будинки одного стилю. Нерухомість має три поверхи. На першому є кухня-вітальня, душова та тераса із зоною барбекю.

На другому поверсі Квіткова і Добринін розмістили спальню, ванну і дитячу. Третій поверх містить спальню і гардеробну.

Щоб майбутні власники не боялися ракетних обстрілів, є підвал із ремонтом.

Уся територія становить 350 квадратних метрів – крім будинку розташовані дитячий майданчик, гараж і навіс на 2 авто. Разом із будинком віддають і генератор. До речі, газ також проведуть у будинок, що буває далеко не завжди в приватних будинках такого типу.

Нагадаємо, що Квіткова і Добринін уже поділили майно після розлучення. У серпні Микита заявив, що вони залагодили всі юридичні труднощі, з урахуванням інтересів дитини.