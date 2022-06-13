Актор Євген Кошовий розповів, як 38 днів із родиною жив у машині та чому не виїхав із України.

За словами шоумена, 24 лютого він прокинувся від дзвінка колеги Степана Казаніна, який запитав, чи той чув що-небудь. Проте у відповідь гуморист поклав слухавку і продовжив спати.

Згодом його дружині Ксенії почала дзвонити кохана актора Юрія Ткача – Вікторія, яка поцікавилася, невже вони не почули початку війни – вибухів.

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– У цей момент спрацьовує ППО, і воно як грюкнуло з боку Борисполя! Ну, і все – це була паніка. Перші 15 секунд дівчата кричали, – згадує Євген.

Кошовий каже, потім вони забрали до себе мам, які мешкають під Борисполем, і 38 днів прожили в підземному паркінгу, загнавши туди дві автівки.

– Ми загнали дві машини в паркінг. Мами з трьома собаками спали в одній машині, Варя – в машині наших друзів, які також приїхали, а ми з Ксенією та Серафимою – в іншій… Дівчата навіть по дві доби не виходили, бо молодша донька дуже боялася, – наголосив артист.

Згадує, 14-річна донька Варвара десь на 15 день сказала, що вже не може і хоче нормально виспатися на ліжку.

Артист каже, багато хто в нього запитував – чому він не поїхав і не вивіз родину. Однак він зазначає, що вдома.

– Я люблю цю країну, навіщо мені виїжджати… Я що, даремно працював на квартири, дві машини, будував будинок? Куди мені їхати, це ж мій дім. Вони бачать, що президент тут, його друзі нікуди не виїжджали, і їхній душевний стан трохи покращується, вони заспокоюються. Але до першого прильоту, на жаль, – сказав Кошовий.

Також шоумен зазначив, не вірив, що буде війна, проте дружина мала передчуття.

Фото: Євген Кошовий