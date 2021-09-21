Українська співачка Ані Лорак показала перші кадри з кліпу на нову пісню під назвою Бачила. Це перша українська пісня знаменитості за останні сім років. Частинку відеороботи артистка опублікувала в Instagram.

– Я готова поділитися з вами історією, яка оголює душу… Скоро ви почуєте чесну, щиру баладу про мої внутрішні переживання. 24/09, – заінтригувала фанатів Лорак.

Судячи з публікації, ми побачимо в кліпі Ані Лорак в пишній зеленій сукні, яка тримає кинджал у своїх грудей і танці дівчат в білому одязі.

Також головна героїня красується в човні, повністю забитим різними травами та рослинами.

Нову пісню можна буде послухати вже 24 вересня, про що свідчить дата в описі під відео.

Користувачі мережі здивувалися пісні українською мовою:

Українською мовою? Нарешті!

Як гарно! З нетерпінням чекаємо! Нарешті, довгоочікувана пісня українською!

Це щось зовсім нове. Шалено чекаю цього шедевру!

Історична подія!

Нагадаємо, що співачка вже давно не випускала пісень українською мовою. Ані Лорак з донькою Софією живуть у Росії вже тривалий час, а останнім українським хітом виконавиці був Мальви, записаний у 2014 році.

Вона також вперше за сім років провела концерт в Україні. Виступ зірки відбувся 16 серпня в одеському клубі Ітака.

Днями Ані Лорак похвалилася новою російською нагородою. Зірка отримала перемогу в номінації Fashion співачка на урочистій церемонії вручення премій Fashion People Awards в Москві. На заході вона з’явилася в компанії Філіпа Кіркорова.