Перша роль у серіалі та стосунки зі Стужук: інтерв’ю Андрія Шатирка

Блогер та учасник першого сезону реаліті-шоу Холостячка на СТБ Андрій Шатирко відверто розповів про те, чому не хоче рекламувати магів, а також, в яких він стосунках із Сонею Стужук.

Інтерв’ю Фактам ICTV Андрій Шатирко дав на знімальному майданчику нового серіалу від СТБ Кава з кардамоном, де у нього відбувся дебют у кіно.

– Яку роль ви граєте у серіалі? Чи задоволені таким досвідом?

Я – польський світський лев, шляхтич. Для мене це перша роль саме у серіалі. У мене взагалі великий досвід у зніманнях в шоу, реаліті-шоу, рекламі, а в серіалі – вперше. І це дуже цікаво. У нас така сцена: вечір, банкет, під час якого ми говоримо на досить делікатні та серйозні теми. Я в цей момент виступаю просто собою. Це не історія про те, що мені доводиться щось грати. Я вважаю себе за манерою і натурою аристократом. Немає особливих складнощів.

– Чи розглядаєте ви для себе надалі акторську кар’єру?

– Хочу бути актором у серіалах і кіно. Ось уже два роки я займаюся на курсах акторської майстерності Олі Кияшко. Постійна практика, кастинги.

– Чи не думали вступити у профільний університет?

– Цікава історія, але не впевнений, що цього хочу. Вже є великий досвід, я проходив курси. А вступити просто так – мені це не цікаво.

– На що ви ніколи не підете заради хайпу та піару?

– Я ніколи не буду хайпувати на сім’ї: батькові, братові, мамі, бабусі та рідних.

– А якщо у вас з’явиться дівчина або дружина?

– Я думаю, моя майбутня дружина буде з моєї сфери. У мене були різні стосунки, але найпрекрасніші, найзалученіші – коли партнери з одного професійного кола. Людина може займатися чим завгодно, але в медіаполі. Виходячи з цього, то – так, хайп навколо дружини буде. Це частина мого життя. Красиві фото, подорожі.

Я не хайпую на чорних темах. Йдеться про смерть та інше. Я не піарюсь на обманах, пранках. Я не хайпуюсь ні на чому, що може викликати у людей, які будуть зніматися, дивні емоції.

У мене загалом весь хайп, який відбувається, через стосунки. Але це не тому, що я так запланував, просто так виходить.

– Ви підтримуєте такий спосіб розкрутки профілю, як giveaway?

– Так, абсолютно підтримую. Це класний інструмент, щоб привернути до себе аудиторію. Люди, яким ти нецікавий, підуть. Але ті, кому близький твій світогляд, залишаються з тобою. В Україні це питання спірне, тому що блогери, які несхвально відгукуються про giveaway, не вміють ними користуватися.

– Існують історії, коли в рамках giveaway просять підписатися на 100 людей, серед яких можуть бути шахраї, капери та інші подібні персонажі.

– Всяке буває. Це світ. Без цього нікуди. Водночас блогер перевіряє всі акаунти, дивиться сам. Однак потім цей перевірений профіль у останній день починає змінювати нік, опис. Таке теж є. Люди, які підписалися, взяли участь у розіграші, виграли свої iPhone, потім просто відпишуться. І питання закрите.

Загалом giveaway – хороший, робочий інструмент.

– Як ви перевіряєте свою рекламу? Від яких пропозицій відмовляєтеся?

У мене є менеджер, який обробляє всі заявки. Не рекламую принципово казино і ставки. Також не беру на рекламу особистостей зі світу магії, екстрасенсорики. Якщо я колись і буду рекламувати щось подібне, то це буде мій фахівець, з яким я сам працюю. Наприклад, як із психологом.

Але бувають заявки падають на $2 тис., а ти дивишся сторінку – і просто не хочеться таке рекламувати. Якась магія. Нехай це буде у світі, але не у мене у профілі. Моя історія дуже світла.

Водночас людей зі світу астрології я можу рекламувати, бо це вже більше наука. Але ретельно перевіряю спеціалістів. Таку рекламу я робив один раз. Ми зустрілися з дівчиною, вона провела мій аналіз. Я подивився, що вона дійсно крута, і тільки тоді я зробив рекламу.

Також не рекламую важкий алкоголь. Хіба що вино або шампанське, бо сам п’ю такі напої.

– Вам приписували і роман з Сонею Стужук, і френдзону. Що це зрештою було?

Все було з Сонею Стужук, абсолютно всі етапи розвитку здорових стосунків. Є різні види кохання. Буває, люди закохуються з першого погляду, у них зносить голову, і це прекрасно. Але буває, коли люди знайомляться, наприклад, на роботі. Коли я познайомився з Сонею, то був в інших стосунках, а вона якраз розлучалася з чоловіком. Ми тоді не дивилися одне на одного як на романтичних партнерів.

Потім я брав участь у реаліті-шоу Холостячка. Після проекту вона мене сильно підтримала. Водночас Соня не знала, хто це був. Це була кумедна історія. Ми познайомилися з Сонею, коли робили один проект, а потім я просто зник. У той період у мене закінчилися стосунки, почалися знімання у проекті Холостячка.

Потім я їй написав: Привіт, я повернувся. Вона відповіла: А де ти був два місяці? Я пояснив, що це був проект, не називаючи який, що мені зараз дуже складно. Вона мене тоді сильно підтримала. Наше спілкування почало розвиватися. Зараз ми точно не на етапі френдзони. Але ми не заявлялися перед публікою як пара. Що це? Це форма вивчення одне одного. Ми розмовляємо, разом проводимо час, подорожуємо. Це як фундамент для чогось великого. Якщо це вийде, добре. Якщо ми зрозуміємо згодом, що нам це непотрібно, ми просто розійдемося. Тому все, що нам приписують, здебільшого правда.

Це більше про діалог. Ми можемо не списуватися три дні, а потім побачитися. Водночас у Соні були деякі погляди на чоловіків влітку. Це не можна назвати стосунками. Вона просто гуляла, спілкувалася, а потім ділилася зі мною. У неї був хлопець з Амстердама, з яким вона близько року спілкувалася онлайн, а потім зустрілася. Вона говорила: Все класно, хімія. Я відповів: Чудово, я радий за тебе.

Зі свого боку, я також ходжу на побачення. Однак потім ми з Сонею розуміємо, що і у неї, і у мене нічого не виходить у тих стосунках. Це якось одночасно збігається. І ми знову зустрічаємося, починаємо гуляти разом. Як мені здається, такий вигляд мають стосунки майбутнього. Немає залежності одне від одного. І їй, і мені це ідеально підходить.

– Соня виховує трьох дітей. Як ви з ними знаходите спільну мову?

– Вони частина Соні. Це її сім’я, частина її життя. Я завжди добре ладнав з дітьми. У мене була така історія, коли я їздив на один камерний семінар, де було лише вісім учасників, і тривав він цілий день. Там була дочка власника будівлі, де проходив семінар. Ця дівчинка не чує. Але навіть при тому, що вона мене не чула, у нас склався діалог.

Тож із дітьми я чудово ладнаю. Я для них – товариш і дядько. Це мій статус, який ніколи не зміниться. Я їх вчу, щось можу пояснювати. Діти класні, вони мене люблять.