Анджеліна Джолі нагадала світові про біженців з України на тлі війни та нещодавнього підриву Каховської ГЕС росіянами. Голлівудська зірка показала, як тисячі українців стикаються з наслідками агресії РФ.

Так, у своєму Instagram Джолі опублікувала знімки українців з Бучі, а також з населених пунктів Миколаївщини, які затопило після підриву дамби Каховської ГЕС.

– Біженці – це люди, які втекли від війни, насильства, конфлікту або переслідувань і перетнули міжнародний кордон, щоб знайти безпеку в іншій країні. Вони пережили найважчі ситуації та заслуговують на нашу повагу. Приділіть час понад 100 млн людей – з них понад 10 млн це діти, – заявила Анджеліна.

Нагадаємо, що Джолі підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Акторка активно закликала суспільство допомогти зупинити війну, в якій також страждають і діти. У квітні 2022 року вона приїхала в Україну, де побачилася з переселенцями на вокзалі у Львові, а потім відвідала волонтерів і лікарні.

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Допомогти українцям на затоплених територіях Херсонщини пропонував і Лієв Шрайбер. Актор закликав не забувати про тероризм з боку РФ і подати руку тим невинним людям, які цього потребують.