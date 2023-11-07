Українська телеведуча Леся Нікітюк повідомила, що померла її бабуся Марія.

Трагічною звісткою вона поділилася на особистій сторінці в Instagram. Леся поїхала в село, де жила бабуся, щоб попрощатися з нею.

У Лесі Нікітюк померла бабуся

У сториз в Instagram телеведуча поділилася спогадами про село, де пройшло її дитинство. Так, Леся показала місцевий ставок, школу, бар та будинок культури, в якому раніше влаштовували дискотеки.

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Нікітюк зі сльозами на очах розповіла, що її бабуся Марія пережила Голодомор та Другу світову війну.