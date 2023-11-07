Українська телеведуча Леся Нікітюк повідомила, що померла її бабуся Марія.
Трагічною звісткою вона поділилася на особистій сторінці в Instagram. Леся поїхала в село, де жила бабуся, щоб попрощатися з нею.
У Лесі Нікітюк померла бабуся
У сториз в Instagram телеведуча поділилася спогадами про село, де пройшло її дитинство. Так, Леся показала місцевий ставок, школу, бар та будинок культури, в якому раніше влаштовували дискотеки.
Нікітюк зі сльозами на очах розповіла, що її бабуся Марія пережила Голодомор та Другу світову війну.
– Доїжджаю я до хати, їду через села. Плачу, згадую. Вже не лишилося у мене ні бабусь, ні дідусів. Але, як кажуть старі люди, дай Бог ще нам прожити до 90 років і померти своєю смертю. У наш час це велика рідкість. Бабуся пережила Голодомор, пережила війну. Ну і це ще все потріпало нерви. В кого бабусі, дідусі живі – дай їм Бог здоров’я, не забувайте про них, дзвоніть, привозьте їм булочки з маком, моя дуже любила, – сказала Леся.