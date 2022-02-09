Перестаралися з гасом: MamaRika мало не згоріла під час зйомок кліпу

Українська співачка MamaRika розповіла про знімання кліп під час яких ледь не згоріла.

Про це вона розповіла в Instagram, відповідаючи на запитання прихильників.

– Якось я мало не згоріла на зніманнях кліпу, – зазначила артистка.

За задумом артистка мала б підняти руку разом с тим, коли вогонь роздмухується вгору. Проте статист занадто багато вилив горючої суміші і вогонь ледь не перекинувся на MamaRika.

– Чувак перестарався з керосином, – зазначила артистка.

Вона додала, що у той час на вулиці була не літня погода – +3 градуси.

А на вулиці було +3, а я боса і в блузі. Це щоб ви не думали, що артисти фігнею займаються, – розповіла MamaRika.

Також вона опублікувала той самий фрагмент зі знімального майданчика.

Крім того, вона поділилася з прихильниками тим. що нині хворіє на коронавірус. Проте продовжує годувати маля грудьми.

За її словами, в один момент їй стало різко зле, а згодом вона отримала позитивний тест на Covid-19.