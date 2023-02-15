Співачка Оля Полякова згадала про казус, який стався з нею на першому побаченні і травмував її.

Каже, їй тоді було 15 років і вона на пляжі познайомилася з гарним хлопцем – високим, блакитнооким і з кучерявим волосом.

– Це була Одеса, де я відпочивала зі своїми батьками. І ось я прийшла на побачення, все було прекрасно, ми гуляли вздовж моря. Ось ми стоїмо, він говорить зі мною… Так сталося, що я закашлялася… Я пам’ятаю цей пук все своє життя, – зізналася Полякова.

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Додає, пам’ятає про це все своє життя, хлопець тоді зробив вигляд, що нічого не помітив, але Оля вирішила перервати побачення і більше ніколи з ним не бачитися.