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Перервала зустріч і більше його не бачила: Полякова про казус на першому побаченні, який травмував її

15 Лютого 2023, 08:48
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Оля Полякова скрин

Співачка Оля Полякова згадала про казус, який стався з нею на першому побаченні і травмував її.

Каже, їй тоді було 15 років і вона на пляжі познайомилася з гарним хлопцем – високим, блакитнооким і з кучерявим волосом.

– Це була Одеса, де я відпочивала зі своїми батьками. І ось я прийшла на побачення, все було прекрасно, ми гуляли вздовж моря. Ось ми стоїмо, він говорить зі мною… Так сталося, що я закашлялася… Я пам’ятаю цей пук все своє життя, – зізналася Полякова.

Зараз дивляться

Додає, пам’ятає про це все своє життя, хлопець тоді зробив вигляд, що нічого не помітив, але Оля вирішила перервати побачення і більше ніколи з ним не бачитися.

– Він мені дуже подобався, він мені обірвав телефон, але я більше не взяла слухавку, оскільки мені було так соромно, що я не знала, як підняти очі… Мене це так травмувало, що після цього взагалі всі фізіологічні штуки, які можуть зі мною статися, мій чоловік ніколи їх не чув, для мене це табу, – зазначила Полякова.

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