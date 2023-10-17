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Переплутав зі шведським: Käärijä з Євробачення 2023 жбурнув український прапор

17 Жовтня 2023, 14:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Käärijä - Фінляндія - Євробачення 2023
Джерело: Getty Images

Представник Фінляндії на Євробаченні 2023 Käärijä оскандалився. Він некоректно повівся з прапором України, який йому кинули шанувальники під час концерту на сцену.

Так, із зали хтось кинув артисту український стяг. Той у свою чергу, побачивши його, сказав: – Ні, ні, ні, ні. І почав з’ясовувати, хто це зробив.

Після артист узяв прапор і жбурнув його під стіл. Очевидно, що фанати очікували на іншу реакцію від Käärijä, адже під час Євробачення 2023 він висловлював свою любов українцям.

Зараз дивляться

Українці не стримали свій гнів і почали залишати обурені коментарі під відео з концерту.

  • Я скидала гроші за ось це л**но. Поверніть мої гроші.
  • Ще колись сюди захоче приїхати заробити гроші, коли концерти стануть можливими, а про нього вже мало хто згадуватиме. Сподіваюся, ми нагадаємо його фанам, що цей концерт не повинен відбутися за жодних умов.
  • Я сподіваюся, що свідомі люди після цього просто пішли з концерту.
  • Він мені одразу не сподобався.
  • Не думала, що все настільки погано, – пишуть користувачі мережі.

Артист уже поспішив виправдатися. Він вибачився і сказав, що це було непорозумінням, адже він подумав, що це шведський прапор, і не зрозумів, чому його кидають на концерті в Естонії.

Käärijä про український прапор

Фото: https://t.me/uamusicblog

– Тепер я розумію, що це прапор України, а не шведський. Багато речей відбувається на сцені, й інколи я не бачу всі деталі. Дуже сумно, що це викликало негативну реакцію в людей. Моя помилка, – зазначив співак.

Чи справді Käärijä просто не зрозумів, що це український прапор – не відомо. Однак під час Євробачення 2023 він бажав нам перемоги на полі бою.

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