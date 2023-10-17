Представник Фінляндії на Євробаченні 2023 Käärijä оскандалився. Він некоректно повівся з прапором України, який йому кинули шанувальники під час концерту на сцену.
Так, із зали хтось кинув артисту український стяг. Той у свою чергу, побачивши його, сказав: – Ні, ні, ні, ні. І почав з’ясовувати, хто це зробив.
Після артист узяв прапор і жбурнув його під стіл. Очевидно, що фанати очікували на іншу реакцію від Käärijä, адже під час Євробачення 2023 він висловлював свою любов українцям.
далбайоб, ти мав сей стяг підняти, поцілувати і до серця прикласти, а не рубати дебіла ніби ти не поняв.
не виграв євробачення, але виграв конкурс ублюдків, не парся. pic.twitter.com/yQftCB0CPS
— рейхенбахський водоспад (@Reg_Bah) October 16, 2023
Українці не стримали свій гнів і почали залишати обурені коментарі під відео з концерту.
- Я скидала гроші за ось це л**но. Поверніть мої гроші.
- Ще колись сюди захоче приїхати заробити гроші, коли концерти стануть можливими, а про нього вже мало хто згадуватиме. Сподіваюся, ми нагадаємо його фанам, що цей концерт не повинен відбутися за жодних умов.
- Я сподіваюся, що свідомі люди після цього просто пішли з концерту.
- Він мені одразу не сподобався.
- Не думала, що все настільки погано, – пишуть користувачі мережі.
Артист уже поспішив виправдатися. Він вибачився і сказав, що це було непорозумінням, адже він подумав, що це шведський прапор, і не зрозумів, чому його кидають на концерті в Естонії.
– Тепер я розумію, що це прапор України, а не шведський. Багато речей відбувається на сцені, й інколи я не бачу всі деталі. Дуже сумно, що це викликало негативну реакцію в людей. Моя помилка, – зазначив співак.
Чи справді Käärijä просто не зрозумів, що це український прапор – не відомо. Однак під час Євробачення 2023 він бажав нам перемоги на полі бою.