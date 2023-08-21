Переможець Євробачення 2019 Дункан Лоуренс зіграв весілля зі своїм бойфрендом

Переможець Євробачення 2019, нідерландський співак Дункан Лоуренс показав свої весільні фотографії.

Артист взяв шлюб зі своїм бойфрендом, про стосунки з яким стало відомо ще 2020 року. Обранцем Дункана став автор пісень Джордан Гарфілд.

Зворушливі знімки з весілля співак опублікував в Instagram. Відомо, що церемонія відбувалася у Швеції.

На фото видно, що хлопці вирішили піти під вінець у чорних класичних костюмах. Весілля проходило в білих тонах і просто неба. Загалом можна припустити, що важлива подія в житті пари відбувалася досить скромно і в обмеженому колі гостей.

Нагадаємо, що Лоуренс заручився з Джорданом ще 2020 року – тоді співак отримав пропозицію від свого хлопця. Гарфілд назвав свого напарника гарною, доброю і талановитою людиною, а також найкращим другом.

Проте деяким зіркам не судилося бути разом – наприклад, Брітні Спірс розлучається із Семом Асгарі. Імовірно, все через чутки про зраду з боку співачки. На розлучення подав саме Сем. Є ймовірність, що він захоче отримати трохи більше, ніж прописано в шлюбному контракті, натомість не розповідатиме деяких таємниць.