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Перемогу у номінації найкращий саундтрек здобув індійський хіт Naatu Naatu

13 Березня 2023, 04:56
Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Naatu Naatu

Пісня Naatu Naatu для індійського фільму RRR отримала статуетку Оскар 2023 у категорії Найкращий саундтрек до фільму.

Автором музики виступив індійський композитор Кіравані, слова написав Чандрабоз.

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RRR – найдорожчий фільм в історії Індії, виробництвом якого займалась стрімінгова платформа Netflix.

Раніше Naatu Naatu отримала численні нагороди, зокрема премію Золотий глобус. Виконавцями хіта стали співаки Кала Бхайрава та Рахул Сіплігундж.

Окрім цієї індійської пісні на перемогу у номінації претендували: Lift Me Up у виконанні Ріанни (Чорна пантера: Ваканда назавжди), Son Lux, Mitski, David Byrne – This Is A Life (Все завжди і водночас), Леді Гага – Hold My Hand (Топ Ган: Меверік), Софія Карлсон – Applause (Скажи це як жінка).

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Музика Оскар Пісня
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