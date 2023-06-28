28 червня українці відзначають День Конституції. Свято присвячене важливому кроку розвитку України як незалежної держави.

Цього дня заведено відзначати за пишним столом у колі друзів і близьких, а також вітати з важливим для нас усіх святом. Українські зірки також поспішають тішити своїх фанатів теплими словами і нагадують, чого нам варта незалежність зараз.

Привітання зірок із Днем Конституції – далі в матеріалі.

Ведучий Юрій Горбунов нагадав, що документ, ухвалений цього дня 1996 року, декларує ті цінності, за які борються наші захисники на фронті.

– Основний закон нашої країни, що був затверджений у 1996 році, декларує ті цінності демократичного суспільства, за які триває нині боротьба нашого народу з російським агресором! Наша Конституція визнана однією з найдемократичніших у світі, і ми маємо пам’ятати, що окрім прав, маємо обов’язки, – заявив шоумен.

Артистка Jerry Heil на тлі Дня Конституції зізналася в коханні українському народу.

– Вчорашнє майбутнє – сьогоднішнє теперішнє! З Днем Конституції, найзавзятіший, найпрогресивніший, найпродуктивніший, найталановитіший, найулюбленіший народ! І нехай Конституція розвивається разом із нами, – додала співачка.

Зірка Настя Каменських нагадала, що Конституція значить для всіх українців – є права та обов’язки, за які ми боремося з агресором і платимо високу ціну.

– Завдяки Конституції ми маємо право на свободу слова, на вільний розвиток нашої культури і мистецтва. День Конституції України сьогодні наповнений гордістю. Адже ми вже, безсумнівно, продемонстрували світові, що Україна – це нація непохитної віри, сили та незламності. Вірю, що перемога неминуча, і продовжую про це голосно говорити, – додала Каменських.

Акторка Наталка Денисенко покрасувалася в жовто-синій в’язаній кофті та нагадала українцям про наш спільний дім, який зараз захищають наші військові.

– День Конституції – той день, коли для нас завоювали суверенність, свободу, цінність по повному праву, задокументовано! Нині хочеться за кожне таке свято чіплятися як за соломинку, і говорити про нього та дякувати! Нічого ціннішого ніж наша земля і дім бути не може, – заявила Денисенко.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво також зізнався в коханні до України, і заявив, що не відчувати до неї ніжних почуттів просто неможливо.

– Україна – вона така, яку ви бачите на фото. Сонячна, з найблакитнішим небом, з найсвіжішим повітрям. Як можна не закохатися? Готовий щодня співати про Україну пісні – про її силу, про енергію, про красу. Я переповнений любов’ю і гордістю, важко передати в словах… – зізнався кулінар.

Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна заявила, що на День Конституції відчуває гордість за стійкість українського народу.

– Просто космічна вдячність нашим воїнам, тим, завдяки яким я можу зараз зробити це фото. Завдяки їм я можу робити речі, які раніше здавалися незначними і буденними, а сьогодні набули цінності. Я низько вклоняюся тим, хто нас захищає і ціною своїх життів звільняє наші землі, – додала Єфросиніна.

Привітання з Днем Конституції в листівках – чудова ідея для тих, хто не може порадувати теплими словами особисто. Саме час підняти настрій близьких і нагадати, за що ми боремося з агресором.