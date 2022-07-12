Ведучий Нового каналу Олександр Педан розповів, що думає про скандальні заяви Єфросініної та Полякової щодо переходу на українську мову. В інтерв’ю шоумен заявив, що він їм не вірить.

– Про колег або добре, або нічого, але я не до кінця вірю в цю тезу. Англійську вивчити можете, а українську мову – ні. Тут у мене не сходиться, – вважає блогер.

Днями Маша та Оля записали ціле відео, в якому розповіли, чому не можуть вести своє шоу Дорослі дівчатка українською мовою. Вони заявили, що глядачам не так цікаво їх слухати, адже підбирати слова і швидко викладати свої думки рідною мовою вони поки що не вміють.

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Педан вважає, що трансформація України є складним процесом для всіх.

– Так, перейти на українську – складно. А нам зараз не складно все будувати й так далі? Цей перехід та трансформація України у вільну країну — він нелегкий, інакше не буває. Так, легше розмовляти мовою, з якою ти виріс. Так, я з Хмельницького, але мене одного разу мало не вигнали з телебачення за те, що я не знав української. Я взяв і вивчив її, – зізнався Олександр.

Раніше Педан закликав українців вивчати історію країни – він зізнався, що знову почав цікавитись минулим нашої України. Він переконаний, що це важливо для кожного українця – можна буде легко зрозуміти, скільки наративів нам нав’язали небажані сусіди.