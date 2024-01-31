Телеведучий Олександр Педан пояснив, чому хотів взяти на поруки Олександра Лієва, якого підозрюють у розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

Чому Педан підримав Лієва у суді

На особистій сторінці в Instagram телеведучий заявив, що товаришує з Лієвим понад 10 років. За словами Педана, він знає його як “порядну людину, хорошого сім’янина й люблячого батька п’ятьох дітей”.

– Я прийшов 29 січня на засідання Вищого антикорупційного суду, щоб поручитися, що він не уникатиме правосуддя, не виїжджатиме за кордон і йтиме назустріч слідству. Ця можливість передбачена законом і є абсолютно нормальною практикою. Чи означає це, що я не вірю в ті звинувачення, які йому висунуті? Звісно ж, ні, тому що це справа правосуддя, і я не можу давати фахових оцінок, – заявив Педан.

Телеведучий додав, що ми живемо в демократичній країні, тож якщо людина дійсно скоїла злочин – вона має нести справедливе покарання.

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– Зрештою, суд відхилив клопотання прокурора і не обрав запобіжного заходу для Олександра Лієва, як і не підтримав прохання про поруки. Що буде далі? Це залежить від правоохоронних органів і судової системи України. Як громадянин я вірю, що винні будуть покарані, – підсумував Педан.

Зазначимо, що 29 січня Педан підтримав у суді Олександра Лієва, який був керівником Департаменту військово-технічної політики при Міноборони.

Наразі Лієва підозрюють у розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Педан захотів взяти ексчиновника на поруки, за що українці розкритикували шоумена.

Фото: Олександр Педан