Письменник та військовослужбовець Павло Вишебаба бачиться з донькою Зореславою раз на тиждень завдяки відеозвʼязку. За його словами, фронт зараз добре забезпечений системою Starlink, тож проблем із зідзвонами немає. Проте, довга розлука дається взнаки.

– Ми віддаляємося. Від цього нікуди не дітися. Вона майже два роки не бачить тата, – зізнався Павло в розмові із Машею Єфросиніною.

Доньці Вишебаби зараз сім років. Вона, як багато її однолітків, швидко втомлюється від екрану. Військовий порівняв таке спілкування із дистанційкою, коли увага дітей просто розсіюється і їх не втримаєш біля компʼютера.

– Тато в смартфоні їй не цікавий. Їй не цікаві мої новини, їй просто треба тата, який обійме її, – констатував письменник.

Після війни дітям та батькам доведеться наново звикати одне до одного вважає військовослужбовець. Адже діти ростуть швидко, і час для них плине інакше. Павло Вишебаба поділився, що його донька, поки він служить, навчилася писати, читати, говорити різними мовами. Батько сумує, що у цей час не був поруч. Утім, переконаний, що після повернення додому тісний звʼязок вдасться відновити.

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Разом з тим письменник поділився, що не любить говорити про війну із цивільними. Йому не хочеться розповідати історії з фронту, а, навпаки, цікаво дізнатися, що відбувається в тилу.

– Ти приїжджаєш сюди на день-два, наприклад, у відрядження або ще для чогось, і тобі не хочеться бути тут мавпочкою, яка розважає людей бойовими історіями. Я просто хочу почути, про що говорять люди, – пояснив військовий.

Павло наголосив, що у тих, хто зараз воює, є багато проявів особистості. Тому йому, приміром, цікаво говорити про родину та творчість. Разом з тим в розмові він підняв чимало важливих тем на кшталт підтримки та реабілітації захисників і захисниць, пропаганду під час війни та інтеграцію воєнної повістки в цивільне життя.

Фото: скрин з інтервʼю на каналі Маші Єфросиніної