Ведуча Маша Єфросиніна зворушливо привітала свого чоловіка з Днем захисників і захисниць України. Зірка розповіла, як її коханий Тимур Хромаєв вирішив захищати Україну зі зброєю в руках.

Маша показала спільний знімок, де її чоловік позує у військовій формі. Свою розповідь Єфросиніна почала з того, що за 20 років шлюбу всі важливі рішення вони приймали разом. Однак рішення піти до ЗСУ було тільки за Тимуром.

– Як я злилася. Як ображалася на тебе, що залишаєш мене одну. З дітьми. З величезною купою проблем і труднощів. Із заробітком. Як страждала, що не порадився зі мною. Як плакала від страху, бо знаю, що ти тримав зброю, коли водив мене на побачення в тир років 20 тому, – додала Маша.

Ведуча зазначила, що тоді Тимур сказав їй, що не може інакше.

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– Ти – мій захисник. Завжди. А зараз ще й усієї країни. Уже понад рік мені дуже-дуже паршиво на самоті. Я то багато плачу, то не можу вичавити жодної сльозинки, бо задавлюю весь біль усередині. Але я сильна, і ти прекрасно це знав, коли ухвалював своє рішення. А я тепер точно знаю, що справжні мужність, сила і гідність є – це ти, Тимуре, – закінчила свою думку Єфросиніна.

Раніше Єфросиніна розповіла, де служить її чоловік. Як виявилося, він командир у 112 бригаді, яка займається радіоелектронною боротьбою. У підрозділі Тимура – понад 100 осіб.