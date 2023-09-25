Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський відповів на заяви про пародію образу співачки на Тіну Кароль. Подібні думки фанати висловлювали в мережі після нещодавнього кліпу Олі.

Так, Полякова вирішила змінити свій імідж у світі музики – її тексти і пісні стали більш осмисленими, стриманими і натхненними. На тлі цього Оля випустила нову пісню і кліп У твоїх обіймах, де заспівала про почуття багатьох жінок. Через це стиль Полякової порівняли з Кароль.

Ситуацію прокоментував продюсер співачки Михайло Ясинський – в інтерв’ю Славі Дьоміну він заявив, що Оля не змінилася.

Зараз дивляться

– Вона не змінилася, на відміну від життя навколо неї. Змінилося життя і її аудиторії – всі ці люди відчувають зовсім інші речі. Коли вони приходять на її концерти, то чують і веселі пісні. Її репертуар також став іншим, а ось сама Оля – ні, – заявив режисер.

Михайло заявив, що раніше аудиторія Полякової веселилася, відзначаласвята, а зараз у багатьох чоловіки на фронті.

Наприклад, пісня У твоїх обіймах покликана надихнути тих жінок, які чекають на своїх коханих із передової. Кліп зняв Алан Бадоєв – для нього це перший ролик за час повномасштабного вторгнення.