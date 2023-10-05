Принцеса Уельська Кейт Міддлтон відвідала центр підтримки українських сімей у Беркширі. Йдеться про локацію організації Vsi Razom, яка допомагає українцям, що покинули свою країну на тлі війни з Росією.

Так, під час візиту Кейт допомагала упакувати речі в коробки, поспілкувалася з юними українцями і доклала свою руку до створення малюнка на полотні. Коробки з гуманітарною допомогою для України принцеса також розписала добрими побажаннями та словами підтримки.

– Громадський центр Vsi Razom у Брекнеллі повністю виправдовує свою назву. Центр проводить роботу з надання допомоги українцям в адаптації до життя у Великій Британії, надаючи пожертви, надаючи підтримку в галузі психічного здоров’я, – додала Кейт.

Для візиту Міддлтон одягнулася в речі нейтральних тонів – біла сорочка, трикотажний сірий жилет і вовняні штани під колір верху. На жилетку в ділянці серця вона прикріпила синьо-жовту стрічку.

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Нагадаємо, що члени королівської сім’ї не вперше зустрічаються з українцями в умовах війни – наприклад, навесні принц Вільям приїхав до Варшави, щоб подякувати військовим за підтримку України та зустрітися з біженцями. Візит був таємним, адже принц перебував усього за годину їзди від українського кордону.